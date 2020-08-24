В Москве темп суточного прироста инфицированных COVID сократился на 11%

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 регионах России. Как отметили в оперативном штабе, у 23,2% новых заражённых нет внешних проявлений болезни.

Наибольший прирост больных в Москве. В столице за стуки коронавирус подхватили 625 человек. Суточный темп прироста новых случаев COVID-19 в городе за неделю упал на 11%, а число новых случаев сократилось на 3%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹48,5% — от 18 до 45 лет;

🔹28,4% — от 46 до 65 лет;

🔹10,3% — от 66 до 79 лет;

🔹6,3% — старше 80 лет;

🔹6,5% — дети.

За последние 24 часа в Москве скончались 10 пациентов с диагнозом "COVID", а выздоровели 863 человека. Всего с начала эпидемии столичные врачи вылечили от коронавируса 205,6 тысячи человек.

Ещё в восьми регионах число новых инфицированных превышает сотню человек. Так, в Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID получили 182 местных жителя, в Подмосковье — 148 человек, в Ростовской области — 131, в Ставропольском крае — 129, в Свердловской области — 127, в Красноярском крае — 115, в Нижегородской области — 114, в Волгоградской области — 122.

В Ненецком АО новых случаев за сутки нет. А вот в шести регионах прирост составил меньше десятка человек: в Чукотском АО (+1), в Еврейской АО (+2), в Севастополе (+4), в Чечне (+5), в Магаданской области (+6), на Камчатке (+9).

Всего в России за последние 24 часа зарегистрировано 4744 новых случая заболевания коронавирусом. 65 человек скончались, 2456 пациентов выздоровели.