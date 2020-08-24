Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В "Уфе" надеются, что их услышали по поводу судейства
Грудное молоко поможет в лечении COVID-19 - учёные
Беременность Кэти Перри длится уже больше 10 месяцев
Креветки для Европы и Китая будут выращивать в Ленобласти
В Москве найден мёртвым актёр Борис Христофоров
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей
Блогер "Руки-базуки" призвал посадить Ефремова в тюрьму
Австрия высылает российского дипломата
Одриосола провёл 10 матчей за сезон и завоевал 5 трофеев

В Москве темп суточного прироста инфицированных COVID сократился на 11%

Россия

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 регионах России. Как отметили в оперативном штабе, у 23,2% новых заражённых нет внешних проявлений болезни.

Наибольший прирост больных в Москве. В столице за стуки коронавирус подхватили 625 человек. Суточный темп прироста новых случаев COVID-19 в городе за неделю упал на 11%, а число новых случаев сократилось на 3%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹48,5% — от 18 до 45 лет;

🔹28,4% — от 46 до 65 лет;

🔹10,3% — от 66 до 79 лет;

🔹6,3% — старше 80 лет;

🔹6,5% — дети.

За последние 24 часа в Москве скончались 10 пациентов с диагнозом "COVID", а выздоровели 863 человека. Всего с начала эпидемии столичные врачи вылечили от коронавируса 205,6 тысячи человек.

Ещё в восьми регионах число новых инфицированных превышает сотню человек. Так, в Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID получили 182 местных жителя, в Подмосковье — 148 человек, в Ростовской области — 131, в Ставропольском крае — 129, в Свердловской области — 127, в Красноярском крае — 115, в Нижегородской области — 114, в Волгоградской области — 122.

В Ненецком АО новых случаев за сутки нет. А вот в шести регионах прирост составил меньше десятка человек: в Чукотском АО (+1), в Еврейской АО (+2), в Севастополе (+4), в Чечне (+5), в Магаданской области (+6), на Камчатке (+9).

Всего в России за последние 24 часа зарегистрировано 4744 новых случая заболевания коронавирусом. 65 человек скончались, 2456 пациентов выздоровели.

Последние материалы
Жена Навального до сих пор не поблагодарила российских врачей
Париж охватили беспорядки после поражения "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов
У Анджелины Джоли был "лучший секс в жизни" с Брэдом Питтом
Три "де": в Верховной Раде озвучили проблемы украинцев
Пэрис Хилтон пережила насилие в школе
ЛДПР: на сборы детей в школу должна быть ежегодная выплата
У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына
Газманов: в ситуации с Навальным поражает двуличие ООН
Виктория Боня скучает по чебурекам и плову в Монако
В США полицейский выстрелил в афроамериканца на глазах его детей
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Мир. Новости мира
Стало известно, кто оплатил перелёт Навального в Германию
Новости Белоруссии
В центре Минска началось шествие против Лукашенко
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Кирпичный завод загорелся в Башкирии
У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына
Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Ставки в технологической гонке как никогда высоки
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Защитников Великой Отечественной войны захоронили под Волгоградом
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ