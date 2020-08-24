Еще 4744 россиянина заболели коронавирусом

Число коронавирусных больных в России увеличилось на 4744 человека. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4852 новых инфицированных COVID. Днём ранее их было 4921 человек. С начала эпидемии в России выявлено 961 493 случая заражения коронавирусом.

За последние 24 часа от опасной инфекции скончались 65 пациентов. Накануне жертв было 73, еще на день раньше — 121. Коронавирус унёс жизни 16 448 россиян.

Выздороветь смогли уже 773 095 человек. Из них за последние сутки — 2456 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже больше 34,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 247 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 217 739 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вакцина от коронавируса появилась в продаже в интернете. Такие предложения размещают мошенники. Как подчеркнули в российском Минздраве, все предложения о продаже "Спутника V" — фейк и обман. Настоящий препарат на сегодняшний день нельзя ни купить, ни заказать.