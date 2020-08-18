За поездки на Дальний Восток могут ввести налоговый вычет

Туристический поток России нужно перенаправить с запада на восток. И ввести налоговый вычет для тех, кто выбирает отдых на Дальнем Востоке.

С такой инициативой выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на ДВ от трёх дней по пакетным турам", — озвучил своё предложение политик на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава региона отметил, что за полгода турпоток на Дальний Восток составил всего 9% от прошлогодних показателей. По мнению Дегтярёва, максимальная сумма вычета должна составить 26 тысяч рублей.

Также на встрече с премьером обсудили другие актуальные для региона вопросы.