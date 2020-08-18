Туристический поток России нужно перенаправить с запада на восток. И ввести налоговый вычет для тех, кто выбирает отдых на Дальнем Востоке.
С такой инициативой выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили — предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на ДВ от трёх дней по пакетным турам", — озвучил своё предложение политик на заседании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава региона отметил, что за полгода турпоток на Дальний Восток составил всего 9% от прошлогодних показателей. По мнению Дегтярёва, максимальная сумма вычета должна составить 26 тысяч рублей.
Также на встрече с премьером обсудили другие актуальные для региона вопросы.
"Председатель правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
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