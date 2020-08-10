В соцсетях Санкт-Петербурга станет больше чиновников

Чиновники Санкт-Петербурга станут ближе к людям. Их обязали завести страницы в социальных сетях и поддерживать их.

Нововведение касается членов правительства города, глав городских комитетов.

"До 1 октября 2020 года обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях в соответствии с настоящим распоряжением, определить должностные лица в администрации губернатора Санкт-Петербурга, ответственные за создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях", — следует из проекта распоряжения городского правительства.

Страницы чиновников появятся во "ВКонтакте", в Instagram, Facebook, "Одноклассниках", Twitter и на YouTube. По мнению инициаторов проекта, это поможет усовершенствовать взаимодействие исполнительных органов государственной власти Петербурга с населением, сделает власть более открытой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Одноклассники" запустили бесплатный курс для обучения didgital. Образовательный проект называется "Знания — это ОК!" Теперь у людей с ограниченными возможностями и у тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, будет возможность бесплатно получить навыки, востребованные в области digital-индустрии.