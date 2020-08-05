Живописные и графические произведения музыканта выставлены на показ в рамках выставки "Цой. Не кончится лето".
Зрители из Петербурга могут увидеть уникальные экспозиции, которыми Виктор Цой украшал стены московской квартиры.
"Для создания художественных объектов Цой использовал подручные средства: обыкновенные кухонные клеенки, целлофановые пакеты, хрупкие упаковочные материалы", — рассказали в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.