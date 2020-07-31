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Режим повышенной готовности продлили в Мурманской области

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Торговые центры, детские сады, кафе и рестораны могут открыть в Мурманской области. Но случится это не раньше середины августа.

Такое решение будет принято при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом продолжит снижаться, как это происходит сейчас. При этом в регионе продлили особый режим.

"В Мурманской области повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил губернатор Андрей Чибис", — сообщает местный оперативный штаб.

Если ситуация будет улучшаться, то в регионе также восстановят оказание плановой медицинской помощи. Сейчас же местным жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

С начала эпидемии в Мурманской области зарегистрировано 10 232 случая коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заболел COVID. Глава региона находится дома на самоизоляции и чувствует себя нормально. Ему пришлось отменить выезды в отдаленные районы округа.

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