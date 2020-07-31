Торговые центры, детские сады, кафе и рестораны могут открыть в Мурманской области. Но случится это не раньше середины августа.
Такое решение будет принято при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом продолжит снижаться, как это происходит сейчас. При этом в регионе продлили особый режим.
"В Мурманской области повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил губернатор Андрей Чибис", — сообщает местный оперативный штаб.
Если ситуация будет улучшаться, то в регионе также восстановят оказание плановой медицинской помощи. Сейчас же местным жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
С начала эпидемии в Мурманской области зарегистрировано 10 232 случая коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заболел COVID. Глава региона находится дома на самоизоляции и чувствует себя нормально. Ему пришлось отменить выезды в отдаленные районы округа.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".