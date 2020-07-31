Губернатор Ямала подхватил коронавирус

Дмитрий Артюхов заболел коронавирусом. О своем заболевании губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил в социальных сетях.

По его словам, чувствует он себя нормально, находится дома на самоизоляции.

"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", — говорится в посте, размещенном на странице главы региона в соцсети.

Из-за болезни Артюхов отменил поездки по отдаленным районам округа. Они были запланированы на следующую неделю.

При этом в регионе в два раза сократился ежедневный прирост инфицированных COVID. Сейчас число коронавирусных больных в ЯНАО увеличивается с каждым днем в среднем на сотню человек.

С начала эпидемии на Ямали зарегистрировано 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Многие больные приехали в регион на вахтовую работу. Жертвами инфекции стали 77 человек.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 5 482 случаев коронавируса. Летальных исходов 161, выздоровели 8 755 человек.