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В убийстве чеченского блогера в Вене признались его родственники

Россия » Юг » Грозный

Неожиданный поворот приняло дело об убийстве в Вене чеченского видеоблогера Мамихана Умарова.

Несмотря на то, что австрийские полицейские сообщали, что им удалось раскрыть преступление "по горячим следам (об этом подробнее - здесь), 22 июля, спустя месяц после происшествия, в соцсетях Чечни распространилось видео, на котором группа мужчин, назвавшихся родственниками Умарова, признается в его убийстве: 

 
 
 
 
 
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⚡️⚡️⚡️ОТ ЧЬИХ РУК ПОНЕС ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ МАМИХАН УМАРОВ ПО КЛИЧКЕ АНЗОР ВЕНСКИЙ? Его родственники из села Мескер-Юрт записали видеообращение, в котором покаялись перед всеми чеченцами за те непростительные оскорбления, которые он нанес всему народу, пойдя на поводу у спецслужб. Они признались, что не контролировали своего беглого родственника и поэтому пришлось остановить его согласно древним чеченским обычаям, чтобы снять клеймо позора со своего рода. По их словам обвинения в убийстве сегодня предъявлены невиновным людям. Прекрасно понимая что такое аморальное поведение позорит не только их семью, все они попросили прощения перед чеченским народом, жителями своего села и лично у Главы ЧР Рамзана Кадырова. Надо отметить, что с самого начала развития этой позорной истории, ни на кого из родственников Анзора Венского не оказывалось никакого давления и они спокойно живут в своем селе. За всё время многовековой истории чеченцев до сих пор небыло случаев, когда человек вел себя настолько неподобающе. Однако в последнее время появилось несколько манкуртов без рода и племени, чья жизнь состоит из череды позорных поступков. Эти отщепенцы не имеющие чести и достоинства, лишили себя права называться Нохчи и имена их навечно будут покрыты несмываемым позором, как и имена тех, кто словом или мыслями оправдывает их сатанинский путь. Пусть Всевышний Аллах1 избавит нас от таких людей! Амин! Амин! Амин!

Публикация от ЧП/Чечня🔞№1 (@chp.chechenya)22 Июл 2020 в 12:41 PDT

Поскольку "признание" сделано на чеченском языке, его перевод публикует портал "Кавказский узел":

скрин kavkaz-uzel.eu

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