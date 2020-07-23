В убийстве чеченского блогера в Вене признались его родственники

Неожиданный поворот приняло дело об убийстве в Вене чеченского видеоблогера Мамихана Умарова.

Несмотря на то, что австрийские полицейские сообщали, что им удалось раскрыть преступление "по горячим следам (об этом подробнее - здесь), 22 июля, спустя месяц после происшествия, в соцсетях Чечни распространилось видео, на котором группа мужчин, назвавшихся родственниками Умарова, признается в его убийстве:

Поскольку "признание" сделано на чеченском языке, его перевод публикует портал "Кавказский узел":

скрин kavkaz-uzel.eu