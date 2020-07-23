Неожиданный поворот приняло дело об убийстве в Вене чеченского видеоблогера Мамихана Умарова.
Несмотря на то, что австрийские полицейские сообщали, что им удалось раскрыть преступление "по горячим следам (об этом подробнее - здесь), 22 июля, спустя месяц после происшествия, в соцсетях Чечни распространилось видео, на котором группа мужчин, назвавшихся родственниками Умарова, признается в его убийстве:
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⚡️⚡️⚡️ОТ ЧЬИХ РУК ПОНЕС ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ МАМИХАН УМАРОВ ПО КЛИЧКЕ АНЗОР ВЕНСКИЙ? Его родственники из села Мескер-Юрт записали видеообращение, в котором покаялись перед всеми чеченцами за те непростительные оскорбления, которые он нанес всему народу, пойдя на поводу у спецслужб. Они признались, что не контролировали своего беглого родственника и поэтому пришлось остановить его согласно древним чеченским обычаям, чтобы снять клеймо позора со своего рода. По их словам обвинения в убийстве сегодня предъявлены невиновным людям. Прекрасно понимая что такое аморальное поведение позорит не только их семью, все они попросили прощения перед чеченским народом, жителями своего села и лично у Главы ЧР Рамзана Кадырова. Надо отметить, что с самого начала развития этой позорной истории, ни на кого из родственников Анзора Венского не оказывалось никакого давления и они спокойно живут в своем селе. За всё время многовековой истории чеченцев до сих пор небыло случаев, когда человек вел себя настолько неподобающе. Однако в последнее время появилось несколько манкуртов без рода и племени, чья жизнь состоит из череды позорных поступков. Эти отщепенцы не имеющие чести и достоинства, лишили себя права называться Нохчи и имена их навечно будут покрыты несмываемым позором, как и имена тех, кто словом или мыслями оправдывает их сатанинский путь. Пусть Всевышний Аллах1 избавит нас от таких людей! Амин! Амин! Амин!
Поскольку "признание" сделано на чеченском языке, его перевод публикует портал "Кавказский узел":
скрин kavkaz-uzel.eu
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