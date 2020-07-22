По данным проведенного опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения, почти половина россиян удовлетворена своей жизнью.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: довольны ли они тем, как проводят свою жизнь.
"Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут", — отметили во ВЦИОМе.
Как выяснилось, 49% жителей России полностью удовлетворены, еще 12% опрошенных не нравится то, как они живут. Остальные же оценили уровень своей жизни как "средне".
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.