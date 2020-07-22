ВЦИОМ: почти половина россиян довольна своей жизнью

По данным проведенного опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения, почти половина россиян удовлетворена своей жизнью.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: довольны ли они тем, как проводят свою жизнь.

"Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут", — отметили во ВЦИОМе.

Как выяснилось, 49% жителей России полностью удовлетворены, еще 12% опрошенных не нравится то, как они живут. Остальные же оценили уровень своей жизни как "средне".