В Гидрометцентре рассказали, к какой погоде готовиться жителям центральной России в ближайшее время. По словам синоптиков, россиян ждет аномальная жара. Об этом пишет РИА "Новости".
Однако "терпеть" ее придется недолго — такая погода продержится с 5 по 7 июля, а затем столбик термометра опустится до более низких значений.
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — передали синоптики.
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