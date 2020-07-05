Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России

В Гидрометцентре рассказали, к какой погоде готовиться жителям центральной России в ближайшее время. По словам синоптиков, россиян ждет аномальная жара. Об этом пишет РИА "Новости".

Однако "терпеть" ее придется недолго — такая погода продержится с 5 по 7 июля, а затем столбик термометра опустится до более низких значений.