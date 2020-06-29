Еще 23 москвича стали жертвами коронавируса

Еще 23 летальных исхода зафиксировано в Москве. Все скончавшиеся были коронавирусными больными.

Как сообщает оперативный штаб, болезнь была подтверждена лабораторно. Также жертвы инфекции болели пневмонией, некоторые из них имели ряд хронических заболеваний.

А вот излечиться от коронавируса за сутки смогли 1007 жителей Москвы.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медики напоминают, что при любых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. Заниматься самостоятельным лечением или идти на прием к врачу не стоит.

Москвичам, которые победили заболевание, предлагают стать донорами плазмы. Это поможет тем, кто еще болен, скорее выздороветь. Информация по донорству предоставляется по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению иранских врачей, эпидемия коронавируса затянется на три года.