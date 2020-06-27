Даже в автобусах можно голосовать. Главное, чтобы там находились наблюдатели.
Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему в отдаленных регионах появились "передвижные избирательные участки".
Это связано с тем, что не каждый человек из глубинки может доехать до ближайшего пункта голосования. К тому же, в отдаленных поселениях испытывают проблемы с общественным транспортом и качеством дорог.
"Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая", — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.