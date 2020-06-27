Председатель ЦИК прокомментировала случаи голосования в автобусах

Даже в автобусах можно голосовать. Главное, чтобы там находились наблюдатели.

Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему в отдаленных регионах появились "передвижные избирательные участки".

Это связано с тем, что не каждый человек из глубинки может доехать до ближайшего пункта голосования. К тому же, в отдаленных поселениях испытывают проблемы с общественным транспортом и качеством дорог.