Житель Калуги сядет в тюрьму на девять лет за смертельное ДТП

За аварию с пострадавшими житель Калуги получил девять лет исправительной колонии.
По данным прокуратуры, мужчина в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль. Во время аварии погибли супруги, а их ребенок был госпитализирован.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.