Житель Калуги сядет в тюрьму на девять лет за смертельное ДТП

За аварию с пострадавшими житель Калуги получил девять лет исправительной колонии.

По данным прокуратуры, мужчина в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль. Во время аварии погибли супруги, а их ребенок был госпитализирован.