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Житель Калуги сядет в тюрьму на девять лет за смертельное ДТП

Россия » Центр » Калуга

За аварию с пострадавшими житель Калуги получил девять лет исправительной колонии.

По данным прокуратуры, мужчина в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль. Во время аварии погибли супруги, а их ребенок был госпитализирован.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

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