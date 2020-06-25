Автозавод "Урал" пожаловался на рекламу пива

Автозавод "Урал" в городе Миассе пожаловался в УФАС России на рекламу бара, в котором могут "заседать" сотрудники организации.

Как известно, бар Craft beer house использовал слоган "Смена позади — за наградой заходи", который, по мнению автозавода, может создать впечатление, что сотрудники завода являются завсегдатаями того заведения.