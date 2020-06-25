Автозавод "Урал" в городе Миассе пожаловался в УФАС России на рекламу бара, в котором могут "заседать" сотрудники организации.
Как известно, бар Craft beer house использовал слоган "Смена позади — за наградой заходи", который, по мнению автозавода, может создать впечатление, что сотрудники завода являются завсегдатаями того заведения.
"Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе с лозунгом "Смена позади — за наградой заходи". Антимонопольная служба усматривает признаки нарушений сразу нескольких требований рекламного законодательства в рекламе пивного бара. Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем", — говорится в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.