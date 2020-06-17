Жителя Приморья осудят за инсценировку самоубийства в СИЗО

В СУ СК РФ по Приморью сообщили о жителе, который будет осужден за убийство своего сокамерника в СИЗО.

По версии следствия, между преступниками возник конфликт, во время которого подозреваемый убил своего сокамерника и пытался инсценировать его самоубийство.