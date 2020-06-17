В СУ СК РФ по Приморью сообщили о жителе, который будет осужден за убийство своего сокамерника в СИЗО.
По версии следствия, между преступниками возник конфликт, во время которого подозреваемый убил своего сокамерника и пытался инсценировать его самоубийство.
"В ходе драки обвиняемый стал душить потерпевшего руками, в затем взял предмет из гибкого материала, накинул его на шею потерпевшего и с силой затянул, перекрыв доступ кислорода. В результате чего потерпевший скончался.
После случившегося обвиняемый решил скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности за совершение второго убийства, в связи с чем он инсценировал самоубийство потерпевшего", — говорится в сообщении.
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