В пресс-службе главы Башкирии рассказали об отмене шествия в честь годовщины Победы из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, 24 июня в республике Башкортостан не будет парада и других масштабных праздничных мероприятий. Для ветеранов войны в городах и районах будут организованы личные парады по месту их жительства. Мероприятия с приглашением ветеранов войны планируется провести осенью", — сказали в пресс-службе главы Башкирии