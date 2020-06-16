Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня

На следующей неделе начнется туристический сезон в Калининградской области. Его старт перенесли региональные власти.

Такое решение приняли в правительстве Калининградской области.

"Сроки пришлось сдвинуть. Новые ориентировочные даты запуска турсезона в области — период с 22 по 26 июня. Мы рассчитываем, что с этого времени туристам, прибывающим в Калининград, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин. А вот тест на коронавирус пока будет необходим. Если туристы будут приезжать без этой справки, придется проходить через обсерватор", — заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Местным отельерам и рестораторам уже рекомендовали начать подготовку к приему гостей. Также сегодня в регионе начали работать зоопарк, городские парки, ботанический сад, стоматологические клиники, массажные салоны, клиники пластической хирургии, косметологи.

А вот массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом, хотя их обещали снять 15 июня. Также все, кто приезжает в Калининградскую область из других регионов, должны отправиться на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что после отмены первых ограничений, в Калининградской области возобновили съемки сериала "Входите, закрыто!" Съемочная группа соблюдает все требования санитарной безопасности.