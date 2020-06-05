В сообщении Фестивальной дирекции Калининградской области сообщается о возобновлении съемок сериала после возвращения съемочной группы из самоизоляции.
"В Калининграде начались съемки многосерийного фильма "Входите, закрыто!". Съемочная группа соблюдает все нормы техники безопасности, также они прошли 14-дневную самоизоляцию до начала съемок. Весь съемочный процесс выстроен согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 для работников киноиндустрий", — сообщили в дирекции.
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