С 3 июня в Подмосковье разрешили работать салонам красоты, которые с первого дня зафиксировали огромный наплыв посетителей.
Клиенты в среднем тратят в 35 раз больше денег, чем в начале апреля, когда были введены жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
"Кроме того, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют", — объяснил наплыв посетителей руководитель департамента эквайринга банка Алексей Киричек.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.