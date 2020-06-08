Подмосковные салоны красоты увеличили выручку в 35 раз

С 3 июня в Подмосковье разрешили работать салонам красоты, которые с первого дня зафиксировали огромный наплыв посетителей.

Клиенты в среднем тратят в 35 раз больше денег, чем в начале апреля, когда были введены жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.