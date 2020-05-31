У просившей помощи семьи под Оренбургом отобрали 4 детей

В поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области у семьи силой отобрали четверых детей после того как они попросили помощи у государства из-за аварийного состояния жилья.

Сотрудники органов опеки действовали очень жестко. Несмотря на то, что родители не сопротивлялись, они повалили мать на диван и силой забрали плачущих детей из семьи.