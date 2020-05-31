В поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области у семьи силой отобрали четверых детей после того как они попросили помощи у государства из-за аварийного состояния жилья.
Сотрудники органов опеки действовали очень жестко. Несмотря на то, что родители не сопротивлялись, они повалили мать на диван и силой забрали плачущих детей из семьи.
"Несмотря на многократные разъяснения о необходимости оказании медицинской помощи детям, женщина оказала физическое сопротивление, в результате чего сотрудникам пришлось применить физическую силу и специальные средства", — пояснили позднее в правоохранительных органах.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.