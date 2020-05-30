Прокуратура Ингушетии проверит психоневрологический дом-интернат из-за жалоб работников, которым не доплачивают за работу с коронавирусными больными.
"По данной информации следователем следственного отдела по городу Малгобек проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.