Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.