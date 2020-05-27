Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила о возложении цветов к памятнику Петру Первому губернатором Александром Бегловом и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Букеты цветов в знак признательности и уважения к основателю Санкт-Петербурга — императору Петру Первому — легли сегодня к подножию Медного всадника на Сенатской площади", — говорится в сообщении.
Известно, что Санкт-Петербург отмечает 317-летие со дня основания.
В Санкт-Петербурге 27 мая пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня города, однако традиционного салюта не предвидится.
Об этом рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.
"Салюта не будет. К сожалению, у нас есть ограничения", — пояснил чиновник.
Художник Покрас Лампас сообщил, что пять из шести его уличных работ в Санкт-Петербурге пропали.
"Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку", - написал он в Instagram.
Художник выразил надежду, что его работы не появятся на сайтах для перепродажи.
На жилом доме по Кирочной улице в центре Санкт-Петербурга обрушились сразу четыре балкона. Момент обрушения зафиксировали камеры наблюдения на соседних домах.
"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырёх балконов с 3-6-х этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит", — сообщили в главном управлении МЧС России по городу.
При обрушении балконов никто не пострадал.
Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.
По словам ученых, данная находка — уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н. э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.