Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2021 года в Российскую Армию начнутся поставки авиационных ракет "Бронебойщик".

"Для производства "Бронебойщика" у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы, и с 2021 года начнутся ее серийные поставки в войска", — сказал Кочкин.