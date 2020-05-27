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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор определил правила работы фитнес-клубов

Россия

После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.

По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомством разработаны рекомендации, согласно которым главным условием открытия спортивных объектов будет снижение их пропускной способности, что позволит в свою очередь посетителям выдерживать социально безопасную дистанцию.

Обязательные требования:

  • выдерживать норму площади: 4 кв. м. на человека;
  • пускать посетителей только по предварительной записи;
  • снаряды и тренажеры должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
  • нанести разметку на пол;
  • в бассейне сможет находиться 1 человек на 10 кв. м. дорожки;
  • запрет на прием пищи на рабочем месте для персонала;
  • запрет на продажу чая или кофе клиентам;
  • 5-дневный запас средств индзащиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств;
  • ежедневная дезинфекция;
  • наличие санитайзеров для посетителей.

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и глава World Gym в России, комментируя предписания санитарного ведомства, говорит, что в них нет

"категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны — да, но выполнимы".

Действительно, ничего невыполнимого в рекомендациях Роспотребнадзора в данном случае нет. Не то, что в отношении школ:

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

фитнес-клуб роспотребнадзор

Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

здоровье курильщики коронавирус роспотребнадзор

Новые инфицированные живут в 83 регионах России

Россия

Москвичи стали занимать менее трети от всех новых коронавирусных больных в России. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 2560 человек.

россия регионы коронавирус

Москва составляет лишь 31% среди новых коронавирусных больных

Россия

В 83 регионах России выявлены новых случаи заболевания коронавирусом. Больше всего их в Москве.

Жители столицы составляют почти 32% от всех новых инфицированных в стране. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили 8915 человек. Из них в Москве — 2830 человек. Также в тройке антилидеров Московская область с 817 инфицированными и Санкт-Петербург, где выявлено 363 новых больных.

коронавирус регионы россии статистика за сутки

Во Владивостоке начали открываться пляжи и набережные

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В мэрии Владивостока сообщили об открытии некоторых городских пляжей и набережных, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.

"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность", — говорится в сообщении.

пляжи туризм ограничения владивосток коронавирус

Коронавирус в России: заболевают меньше, умирают больше

Россия

Еще 8915 жителей России заболели коронавирусом. У 41% из них не было внешних проявлений заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 174 человека. Днем ранее было 92 жертвы инфекции. С начала эпидемии вирус унес жизни 3807 человек.

россия коронавирус статистика за сутки
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