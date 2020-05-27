Роспотребнадзор определил правила работы фитнес-клубов

После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.
По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ведомством разработаны рекомендации, согласно которым главным условием открытия спортивных объектов будет снижение их пропускной способности, что позволит в свою очередь посетителям выдерживать социально безопасную дистанцию.
Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и глава World Gym в России, комментируя предписания санитарного ведомства, говорит, что в них нет
"категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны — да, но выполнимы".
Действительно, ничего невыполнимого в рекомендациях Роспотребнадзора в данном случае нет. Не то, что в отношении школ:
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.
"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.
Москвичи стали занимать менее трети от всех новых коронавирусных больных в России. В столице за сутки COVID-19 диагностирован у 2560 человек.
В 83 регионах России выявлены новых случаи заболевания коронавирусом. Больше всего их в Москве.
Жители столицы составляют почти 32% от всех новых инфицированных в стране. Всего в России за сутки положительные тесты на коронавирус получили 8915 человек. Из них в Москве — 2830 человек. Также в тройке антилидеров Московская область с 817 инфицированными и Санкт-Петербург, где выявлено 363 новых больных.
В мэрии Владивостока сообщили об открытии некоторых городских пляжей и набережных, которые ранее были закрыты из-за коронавируса.
"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность", — говорится в сообщении.
Еще 8915 жителей России заболели коронавирусом. У 41% из них не было внешних проявлений заболевания.
Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 174 человека. Днем ранее было 92 жертвы инфекции. С начала эпидемии вирус унес жизни 3807 человек.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.