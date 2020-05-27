Роспотребнадзор определил правила работы фитнес-клубов

После отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, по новым правилам должны будут работать фитнес-клубы и иные спортивные сооружения.

По каким именно, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомством разработаны рекомендации, согласно которым главным условием открытия спортивных объектов будет снижение их пропускной способности, что позволит в свою очередь посетителям выдерживать социально безопасную дистанцию.

Обязательные требования:

выдерживать норму площади: 4 кв. м. на человека;

пускать посетителей только по предварительной записи;

снаряды и тренажеры должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;

нанести разметку на пол;

в бассейне сможет находиться 1 человек на 10 кв. м. дорожки;

запрет на прием пищи на рабочем месте для персонала;

запрет на продажу чая или кофе клиентам;

5-дневный запас средств индзащиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств;

ежедневная дезинфекция;

наличие санитайзеров для посетителей.

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России и глава World Gym в России, комментируя предписания санитарного ведомства, говорит, что в них нет

"категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны — да, но выполнимы".

Действительно, ничего невыполнимого в рекомендациях Роспотребнадзора в данном случае нет. Не то, что в отношении школ:

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки