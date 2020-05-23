В Москве от коронавируса нового типа скончались несколько врачей.
Об этом рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Есть, к сожалению, несколько случаев умерших медиков. Что касается того, какое количество заболело или уже перенесло (заболевание), мы вернёмся к этому через пару недель", — пояснил чиновник.
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