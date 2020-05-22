Госдума приняла поправки, которые увеличивают сумму детских пособий, сообщает ИА REGNUM.
Ранее минимальное пособие на первого ребенка в возрасте до полутора лет составляло 3375 рублей, после принятия поправок сумма увеличилась до 6752 рублей.
Также будет увеличен размер пособия оставшимся без работы в период декретного отпуска с 6000 рублей до 13504 рублей.
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