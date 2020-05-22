Некоторые регионы готовы к заключительному этапу снятия ограничений

Часть российских регионов готова перейти к заключительному этапу снятия ограничений. Необходимо лишь выполнить основные требования Роспотребнадзора.

Как пояснила глава ведомства Анна Попова, условия вполне приемлемые.

"Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимое определенное количество тестирований. Для третьего этапа — это 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, это большая цифра, но на сегодняшний день значительная часть субъектов уже ее достигла", —сообщила журналистам Попова.

Также для перехода на третий этап нужно иметь определенное количество свободных коек. Этот показатель выполнен у некоторых регионов. По словам Поповой, все указанные цифры достижимы при правильной организации противоэпидемических мероприятий и ограничительных мер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российскую вакцину от коронавируса проверили на ее разработчиках. Информацию подтвердил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.