Российскую вакцину от коронавируса проверили на ее разработчиках

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил о том, что в России провели неофициальные тестирования вакцины от коронавируса. Прививку проверили на сотрудниках лаборатории, в которой она разрабатывалась.