Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил о том, что в России провели неофициальные тестирования вакцины от коронавируса. Прививку проверили на сотрудниках лаборатории, в которой она разрабатывалась.
"Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того, чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", — рассказал "Интерфаксу" Гинцбург.
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