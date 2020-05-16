Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о четырнадцати новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
За все время с самого начала коронавирусной пандемии в Кузбассе выявлено 321 случаев инфицирования COVID-19, семь человек из них скончались.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.