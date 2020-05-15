Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что жителей столицы в эту пятницу ожидает пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла.
"Мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём — плюс 12-14, в области — от 10 до 15", — сказал Синенков.
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