Синоптики сообщили о пасмурной погоде в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил агентству РИА "Новости" о том, что жителей столицы в эту пятницу ожидает пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла.