В Коми от воды пострадало 179 домовладений

Управление МЧС в Республике Коми сообщает о затоплении 179 домов. 38 человек были эвакуированы.

"Всего в Республике Коми подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе девять детей", — говорится в сообщении.

По словам регионального управления МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Куломском районе Коми, населенные пункты которого сейчас находятся в зоне затопления.