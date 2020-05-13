Управление МЧС в Республике Коми сообщает о затоплении 179 домов. 38 человек были эвакуированы.
"Всего в Республике Коми подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе девять детей", — говорится в сообщении.
По словам регионального управления МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Куломском районе Коми, населенные пункты которого сейчас находятся в зоне затопления.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".