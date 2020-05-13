Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил информационному агентству REGNUM о том, что медицинские маски и перчатки не будут раздавать бесплатно из-за приезжих.
"Вчера мы приняли постановление о выплате. Не маски раздавать бесплатно, а деньги дать. Потому что в нашем городе много людей — и приезжих, и не приезжих, ну еще, не знаю, многие приезжают из других регионов на работу. Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт? Сказать, где ты зарегистрирован? Или вообще не давать никому", — высказался Беглов.
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