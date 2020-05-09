Представитель тихоокеанского флота сообщил об отмене авиа-парада, посвященного 75-летию Победы в ВОВ из-за тумана над Новосибирском.
"Пролет отменен из-за непогоды",- сказал представитель Тихоокеанского флота "РИА Новости". Изначально из-за непогоды пролет перенесли на два часа.
Известно, что к параду подготавливали 21 единицу военной авиатехники.
Напомним, что традиционный парад Победы был перенесен из-за коронавирусной пандемии.
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