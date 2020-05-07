Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила о смерти троих человек и одном пострадавшем в результате аварии грузовика и легкового автомобиля в Волгограде.
По информации ведомства, в 3:30 четверга по местному времени Mercedes ML не выдержал дистанцию и столкнулся с "КамАЗом" на мосту в Дзержинском районе.
"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались трое пассажиров автомобиля Mercedes: две 22-летние женщины и 22-летний мужчина. Водитель автомашины Mercedes с травмами госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении полиции.
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