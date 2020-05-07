Волгоградский "Мерседес" и "КамАЗ" унесли жизни троих человек

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила о смерти троих человек и одном пострадавшем в результате аварии грузовика и легкового автомобиля в Волгограде.

По информации ведомства, в 3:30 четверга по местному времени Mercedes ML не выдержал дистанцию и столкнулся с "КамАЗом" на мосту в Дзержинском районе.