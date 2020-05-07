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Источник Правда.Ру

Суд в Иркутске отказал в иске признать незаконным режим самоизоляции

Россия » Сибирь » Иркутск

Областной суд в Иркутске 6 мая отказал двоим жителям региона в удовлетворении исков к врио губернатора Игорю Кобзеву о признании незаконным введения с 31 марта режима самоизоляции из-за коронавируса и его последующее продление.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Валерий Тетерин и Виталий Плеханов независимо друг от друга подали иски, которые были объединены в одно производство. 

Что именно показалось незаконным активистам

Тетерин и Плеханов просили суд признать незаконными решения руководителя Иркутской области

  • о введении и продлениях режима самоизоляции,
  • об обязанности не покидать место жительства или пребывания,
  • о порядке передвижения по области.

Решение суда

"В удовлетворении административных исковых требований отказано", - сказал представитель суда.

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области

По данным на утро четверга, 7 мая, в регионе

  • зарегистрировано  237 случаев заражения
  • находятся в больницах - 163 человека,
  • вылечено 67 пациентов,
  • летальных случаев - 6.

 6 мая зарегистрирована вспышка инфицирования в иркутской городской больнице №1:

  • коронавирус выявлен у 24 пациентов и 12 медиков,
  • 6 отделений закрыты на карантин.

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Темы иркутск областной суд иск о незаконности самоизоляции
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