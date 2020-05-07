Суд в Иркутске отказал в иске признать незаконным режим самоизоляции

Областной суд в Иркутске 6 мая отказал двоим жителям региона в удовлетворении исков к врио губернатора Игорю Кобзеву о признании незаконным введения с 31 марта режима самоизоляции из-за коронавируса и его последующее продление.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Валерий Тетерин и Виталий Плеханов независимо друг от друга подали иски, которые были объединены в одно производство.

Что именно показалось незаконным активистам

Тетерин и Плеханов просили суд признать незаконными решения руководителя Иркутской области

о введении и продлениях режима самоизоляции,

об обязанности не покидать место жительства или пребывания,

о порядке передвижения по области.

Решение суда

"В удовлетворении административных исковых требований отказано", - сказал представитель суда.

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области

По данным на утро четверга, 7 мая, в регионе

зарегистрировано 237 случаев заражения

находятся в больницах - 163 человека,

вылечено 67 пациентов,

летальных случаев - 6.

6 мая зарегистрирована вспышка инфицирования в иркутской городской больнице №1: