Областной суд в Иркутске 6 мая отказал двоим жителям региона в удовлетворении исков к врио губернатора Игорю Кобзеву о признании незаконным введения с 31 марта режима самоизоляции из-за коронавируса и его последующее продление.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Валерий Тетерин и Виталий Плеханов независимо друг от друга подали иски, которые были объединены в одно производство.
Тетерин и Плеханов просили суд признать незаконными решения руководителя Иркутской области
"В удовлетворении административных исковых требований отказано", - сказал представитель суда.
По данным на утро четверга, 7 мая, в регионе
6 мая зарегистрирована вспышка инфицирования в иркутской городской больнице №1:
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