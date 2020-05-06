В Одинцово нашли тело миллиардера Дмитрия Босова

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству РИА "Новости" о найденном теле миллионера Дмитрия Босова.

"Тело нашли в доме в Одинцово", — рассказал собеседник агентства.

В следственном комитете подтвердили, что 6 мая в селе Усово в Подмосковье родственники нашли тело погибшего. По факту смерти 52-летнего мужчины организована проверка. Рассматривается версия о самоубийстве миллионера.