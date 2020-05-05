Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно получить защитные маски на входе в торговые залы в крупных сетевых магазинах.
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина замгубернатора Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе, — "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном". Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе не обслуживать покупателей без масок. В ходе встречи достигнута договоренность, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно", — сказано в сообщении.
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