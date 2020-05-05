Крупные магазины Нижнего Новгорода будут бесплатно выдавать маски

Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно получить защитные маски на входе в торговые залы в крупных сетевых магазинах.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.