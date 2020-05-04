Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции

Совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом пройдет в России. Его проведет Владимир Путин.

Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание запланировано на 6 мая. Глава государства выслушает доклады о принятых мерах и их эффективности, оценит статистику заболеваемости. Также на встрече прозвучат предложения о сроках действия ограничительных мер.

Напомним, что сейчас они продлены до 11 мая включительно.

"Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождёмся", — отметил Дмитрий Песков.

К 5 мая в России должен быть готов план по выходу регионов из режима ограничений. Песков напомнил, что "план должен учитывать специфику регионов". Он также подчеркнул, что процесс не будет быстрым: "Это растянутый процесс, нужно быть готовыми".