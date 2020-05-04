Совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом пройдет в России. Его проведет Владимир Путин.
Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, совещание запланировано на 6 мая. Глава государства выслушает доклады о принятых мерах и их эффективности, оценит статистику заболеваемости. Также на встрече прозвучат предложения о сроках действия ограничительных мер.
Напомним, что сейчас они продлены до 11 мая включительно.
"Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождёмся", — отметил Дмитрий Песков.
К 5 мая в России должен быть готов план по выходу регионов из режима ограничений. Песков напомнил, что "план должен учитывать специфику регионов". Он также подчеркнул, что процесс не будет быстрым: "Это растянутый процесс, нужно быть готовыми".
"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", — заключил пресс-секретарь президента.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.