Нерабочий период в России продлен до 11 мая включительно

Остаться дома россиянам придется до 11 мая включительно. До этого срока в России продлен нерабочий период.

Такое решение принял Владимир Путин.

"Впереди большая череда майских праздников, а между ними три рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали — взяли отпуск или отгулы. А сейчас тем более нельзя рисковать. Объявляю эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Нерабочий период продлится до 11 мая включительно. Обращаю ваше внимание — при строгом соблюдении профилактических мер", — подчеркнул президент России на совещании с главами регионов.

Обращаясь к россиянам, Путин отметил, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. Ежедневное число новых случаев заражения относительно стабилизировалось. Но ситуация все еще остается очень сложной, а, по мнению специалистов, пик заболеваемости еще не пройден.

"От нас всех сейчас требуется предельная собранность и дисциплина, чтобы волна эпидемии пошла наконец на спад. Это поможет нам потом постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни. Мы все этого ждем. Но чем строже сейчас будем соблюдать требования, тем быстрее это все пройдет", — отметил президент.

Также глава государства продлил действие дополнительных полномочий губернаторов, которыми наделил их ранее.

Напомним, что с начала эпидемии в России зарегистрировано 93 505 случаев заражения коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 867 человек.