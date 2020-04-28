План выхода из режима ограничений будет разработан до 5 мая

Президент России Владимир Путин провёл совещание с главами регионов по ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Перед его началом глава государства выступил со вступительной речь.

Путин отметил, что Россия находится перед новым этапом борьбы с пандемией, а угроза распространения COVID-19 сохраняется. Президент призвал граждан сохранять предельную мобилизацию и выполнять ограничения.

"От всех нас потребуется предельная мобилизация. Чтобы волна пошла на спад. Нужно поэтапно возвращаться к нормальному ритму жизни. Чем строже мы будем соблюдать ограничения, тем быстрее это произойдёт", — заявил Путин.

Кроме продления режима нерабочих дней до 11 мая включительно, Путин поручил правительству России во главе с Михаилом Мишустиным совместно с Роспотребнадзором разработать для регионов план выхода из режима ограничений. Такой план должен быть предоставлен до 5 мая.

Это сделано для того, чтобы регионы успели за неделю ознакомиться и вынести свои решения по поводу выхода из ограничений. Президент отметил, что не все регионы одновременно смогут выйти из такого режима.