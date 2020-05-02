Россияне из Китая прилетели в Благовещенск

Правительство Приамурья сообщило о том, что в Благовещенск прибыл самолет из Шанхая с 12-ю жителями Амурской области.

"Рейс HZ-5477 авиакомпании "Аврора", следующий по маршруту Шанхай-Владивосток-Благовещенск, прибыл в Благовещенск. На борту находились 12 пассажиров. Медработники встретили их в аэропорту и специально выделенным транспортом доставят в больницу восстановительного лечения, где развернут обсерватор для размещения лиц, прибывших из эндемически неблагополучных по COVID-19 территорий", — цитирует правительство и. о. министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву.

Прибывших пассажиров обеспечат трехразовым питанием и каждому сделают несколько тестов на коронавирус.