В Москве при земляных работах был найден снаряд времен войны

Представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА "Новости" о том, что на севере столицы во время проведения земляных работ был найден артиллерийский снаряд. На место находки опасного клада были вызваны саперы.

"Вблизи дома №24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времен войны, предположительно калибра 122 миллиметра", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент опасное место огорожено, ожидается прибытие саперов.