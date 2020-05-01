Представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА "Новости" о том, что на севере столицы во время проведения земляных работ был найден артиллерийский снаряд. На место находки опасного клада были вызваны саперы.
"Вблизи дома №24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времен войны, предположительно калибра 122 миллиметра", — сказал собеседник агентства.
В настоящий момент опасное место огорожено, ожидается прибытие саперов.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.