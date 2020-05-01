Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Собянин поздравил москвичей с Первомаем

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником 1 Мая, отметив, что преодолеть коронавирусную пандемию можно только вместе.

"Дорогие москвичи, я желаю вам крепкого здоровья и поздравляю с Первым мая. Я уверен, мы вместе преодолеем эти испытания, и счастливая, спокойная жизнь вернется в наш город. Парки, городские улицы и кафе вновь с радостью будут встречать москвичей!" — написал Собянин в Twitter.

1 мая москва первомай коронавирус сергей собянин
Последние материалы
"Металлург" объявил о расставании с десятью хоккеистами
Больше 5,7 тысяч москвичей выздоровели от коронавируса
В ДНР сообщили об обстреле окраин Горловки
Россияне на самоизоляции стали чаще покупать товары для вечеринок
Раскрываем секреты идеального шашлыка
Синоптики: в Москве сегодня будет пасмурно, но без осадков.
Репутацию России как страны-агрессора обелили халаты врачей
Эксперт: Женщины не теряют инстинкт материнства, они не имеют его
ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей
Главу Федерации футбола Гаити обвинили в насилии над футболистками
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Главреда "Эха Москвы" обвиняют в сексуальных домогательствах
Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Почему Путин издевается над россиянами?
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ