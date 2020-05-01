Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником 1 Мая, отметив, что преодолеть коронавирусную пандемию можно только вместе.

"Дорогие москвичи, я желаю вам крепкого здоровья и поздравляю с Первым мая. Я уверен, мы вместе преодолеем эти испытания, и счастливая, спокойная жизнь вернется в наш город. Парки, городские улицы и кафе вновь с радостью будут встречать москвичей!" — написал Собянин в Twitter.