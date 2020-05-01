Региональный оперштаб сообщил о том, что власти Курганской области разрешили продажу алкоголя на один день — 8 мая, ослабив запрет, который запрещает его реализацию с 30 апреля до 11 мая.
"В связи с предстоящим празднованием дня Победы было принято решение скорректировать время торговли и разрешить продажу 8 мая. Таким образом, запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 мая по 10 мая", — говорится в сообщении.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.