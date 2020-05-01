Власти Кургана разрешили закупиться алкоголем к 9 мая

Региональный оперштаб сообщил о том, что власти Курганской области разрешили продажу алкоголя на один день — 8 мая, ослабив запрет, который запрещает его реализацию с 30 апреля до 11 мая.