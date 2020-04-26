В Брянской области 599 человек были заражены коронавирусом

Правительство Брянской области сообщило о том, что число заразившихся COVID-19 выросло до 599. За последние сутки заболевание обнаружили у 78 человек.

"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 599. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 296 случаев заражения", — говорится в сообщении.

С самого начала коронавирусной пандемии выздоровели 102 человека, четверо погибли.