Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что делать прогнозы в нынешней ситуации — не очень хорошая идея, но все же важно оценить сроки, когда ограничительные меры можно будет ослабить, население уже устало.

"Я понимаю, что прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но тем не менее они важны, потому что мы уже месяц живём в ситуации ограничений, население устало от ограничений, и конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить огорчительные меры", — сказала Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.