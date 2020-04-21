Более трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Москве. Это более половины всех новых случаев заболевания в России.
Напомним, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 5 642 новых случая заболевания коронавирусом. Из них в Москве — 3 083 случая. Также в топ-3 Московская область и Санкт-Петербург. Здесь выявлено 718 и 127 случаев соответственно.
Среди антилидеров среди регионов стала Нижегородская область. Здесь медики за сутки получили 101 положительный результат тестов на COVID-19.
🔸Москва — 3083
🔸Московская область — 718
🔸Санкт-Петербург — 127
🔸Нижегородская область — 101
🔸Свердловская область — 84
🔸Тульская область — 75
🔸Республика Башкортостан — 74
🔸Красноярский край — 64
🔸Ростовская область — 54
🔸Республика Татарстан — 50
🔸Республика Ингушетия — 46
🔸Краснодарский край — 44
🔸Ярославская область — 43
🔸Алтайский край — 43
🔸Ленинградская область — 42
🔸Оренбургская область — 42
🔸Республика Дагестан — 40
🔸Чеченская Республика — 39
🔸Тюменская область — 36
🔸Мурманская область — 35
🔸Республика Мордовия — 3478
🔸Тверская область — 33
🔸Республика Северная Осетия — 32
🔸Воронежская область — 31
🔸Калужская область — 30
🔸Брянская область — 29
🔸Хабаровский край — 28
🔸Рязанская область — 27
🔸Удмуртская Республика — 26
🔸Саратовская область — 26
🔸Орловская область — 23
🔸Волгоградская область — 23
🔸Курская область — 22
🔸Ставропольский край — 22
🔸Пермский край — 22
🔸Владимирская область — 21
🔸Еврейская АО — 21
🔸Липецкая область — 20
🔸Республика Марий Эл — 20
🔸Смоленская область — 19
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 19
🔸Кировская область — 19
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 18
🔸Республика Коми — 16
🔸Пензенская область — 15
🔸Челябинская область — 14
🔸Тамбовская область — 13
🔸Костромская область — 11
🔸Белгородская область — 10
🔸Ивановская область — 10
🔸Чувашская Республика — 10
🔸Республика Бурятия — 10
🔸Ханты-Мансийский АО — 9
🔸Республика Адыгея — 8
🔸Самарская область — 8
🔸Республика Хакасия — 8
🔸Вологодская область — 7
🔸Забайкальский край — 7
🔸Приморский край — 7
🔸Камчатский край — 7
🔸Калининградская область — 6
🔸Новгородская область — 6
🔸Псковская область — 6
🔸Ямало-Ненецкий АО — 6
🔸Кемеровская область — 6
🔸Омская область — 5
🔸Архангельская область — 4
🔸Республика Алтай — 4
🔸Томская область — 4
🔸Республика Саха (Якутия) — 4
🔸Республика Карелия — 3
🔸Иркутская область — 3
🔸Новосибирская область — 3
🔸Курганская область — 2
🔸Магаданская область — 2
🔸Астраханская область — 1
🔸Республика Крым — 1
🔸г. Севастополь — 1
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