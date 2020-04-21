Больше половины новых инфицированных – в Москве

Более трех тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Москве. Это более половины всех новых случаев заболевания в России.

Напомним, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 5 642 новых случая заболевания коронавирусом. Из них в Москве — 3 083 случая. Также в топ-3 Московская область и Санкт-Петербург. Здесь выявлено 718 и 127 случаев соответственно.

Среди антилидеров среди регионов стала Нижегородская область. Здесь медики за сутки получили 101 положительный результат тестов на COVID-19.

🔸Москва — 3083

🔸Московская область — 718

🔸Санкт-Петербург — 127

🔸Нижегородская область — 101

🔸Свердловская область — 84

🔸Тульская область — 75

🔸Республика Башкортостан — 74

🔸Красноярский край — 64

🔸Ростовская область — 54

🔸Республика Татарстан — 50

🔸Республика Ингушетия — 46

🔸Краснодарский край — 44

🔸Ярославская область — 43

🔸Алтайский край — 43

🔸Ленинградская область — 42

🔸Оренбургская область — 42

🔸Республика Дагестан — 40

🔸Чеченская Республика — 39

🔸Тюменская область — 36

🔸Мурманская область — 35

🔸Республика Мордовия — 3478

🔸Тверская область — 33

🔸Республика Северная Осетия — 32

🔸Воронежская область — 31

🔸Калужская область — 30

🔸Брянская область — 29

🔸Хабаровский край — 28

🔸Рязанская область — 27

🔸Удмуртская Республика — 26

🔸Саратовская область — 26

🔸Орловская область — 23

🔸Волгоградская область — 23

🔸Курская область — 22

🔸Ставропольский край — 22

🔸Пермский край — 22

🔸Владимирская область — 21

🔸Еврейская АО — 21

🔸Липецкая область — 20

🔸Республика Марий Эл — 20

🔸Смоленская область — 19

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 19

🔸Кировская область — 19

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 18

🔸Республика Коми — 16

🔸Пензенская область — 15

🔸Челябинская область — 14

🔸Тамбовская область — 13

🔸Костромская область — 11

🔸Белгородская область — 10

🔸Ивановская область — 10

🔸Чувашская Республика — 10

🔸Республика Бурятия — 10

🔸Ханты-Мансийский АО — 9

🔸Республика Адыгея — 8

🔸Самарская область — 8

🔸Республика Хакасия — 8

🔸Вологодская область — 7

🔸Забайкальский край — 7

🔸Приморский край — 7

🔸Камчатский край — 7

🔸Калининградская область — 6

🔸Новгородская область — 6

🔸Псковская область — 6

🔸Ямало-Ненецкий АО — 6

🔸Кемеровская область — 6

🔸Омская область — 5

🔸Архангельская область — 4

🔸Республика Алтай — 4

🔸Томская область — 4

🔸Республика Саха (Якутия) — 4

🔸Республика Карелия — 3

🔸Иркутская область — 3

🔸Новосибирская область — 3

🔸Курганская область — 2

🔸Магаданская область — 2

🔸Астраханская область — 1

🔸Республика Крым — 1

🔸г. Севастополь — 1