Число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек

За последние сутки, согласно данным опершатаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве от пневмонии нового типа и сопутствующих заболеваний скончались 30 человек.
Таким образом число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200 человек.
" Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство скончавшихся имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, порок сердца, пиелонефрит, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, хронический бронхит", — отмечается в сообщении оперативного штаба.
Всего в России с начала пандемии от коронавируса скончался 361 человек.
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