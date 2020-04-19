Число жертв коронавируса в Москве превысило 200 человек

За последние сутки, согласно данным опершатаба по контролю ситуации с коронавирусом, в Москве от пневмонии нового типа и сопутствующих заболеваний скончались 30 человек.

Таким образом число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200 человек.

" Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство скончавшихся имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, порок сердца, пиелонефрит, миастения, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, хронический бронхит", — отмечается в сообщении оперативного штаба.

Всего в России с начала пандемии от коронавируса скончался 361 человек.