За прошедшие сутки в Москве были оштрафованы четыре человека за несоблюдение карантина. Общее количество оштрафованных в российской столице за нарушение карантинных мер составляет 30 человек.
"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина. Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Химках и Алтуфьеве для дальнейшего лечения. С момента ужесточения ответственности уже 30 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина", - сообщили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.